Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha iniziato la sua visita in Emilia-Romagna per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione locale colpita dall’alluvione.

Dopo aver sorvolato le aree dove si sono verificate le frane, Mattarella è giunto a Modigliana, accolto dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e dal sindaco Giancarlo Jader Dardi. «Per il territorio, così profondamente ferito, la visita del presidente della Repubblica assume un grande valore per la rinascita e la ricostruzione delle infrastrutture», ha detto il sindaco Dardi.

Il capo dello stato ha continuato la sua visita a Forlì, dove è stato accolto da una grande folla in piazza. «Ce la farete», ha detto Mattarella che ha chiesto una ricostruzione veloce e ha promesso di non lasciare soli la città. «Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce», ha aggiunto. «È un momento difficile, è un territorio fondamentale per l’economia italiana».

«La promessa che facciamo è che usciremo da questo incubo, riusciremo a tornare quella città solidale che non lascia indietro nessuno. Grazie presidente Mattarella, la sua presenza ci dà questo slancio per ripartire». Così il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, accogliendo in piazza Saffi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Dopo i saluti in piazza, dove erano presenti anche tanti bambini e i volontari dei soccorsi, Mattarella continuerà la sua visita recandosi a Cesena, Ravenna e Lugo. L’ultimo appuntamento in agenda della giornata è alle 17 a Faenza, dove incontrerà i sindaci e attraverso di loro abbraccerà idealmente le popolazioni colpite dalla calamità.

