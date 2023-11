Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriva oggi a Tel Aviv e, secondo la Casa Bianca, dovrebbe sollecitare il governo israeliano ad accettare una pausa nei combattimenti a Gaza. Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha affermato che gli Stati Uniti non stanno sostenendo un cessate il fuoco generale ma una pausa «temporanea e localizzata».

Lasciando Washington, Blinken ha detto che avrebbe discusso i passi concreti per ridurre al minimo i danni ai civili a Gaza durante la sua visita in Israele. Un allentamento che appare difficile, considerato che i ministri del gabinetto di sicurezza di Israele hanno votato per trattenere i fondi fiscali raccolti per la Striscia di Gaza. Secondo l’ufficio del primo ministro «Israele sta interrompendo ogni contatto con Gaza».

In base agli accordi di pace provvisori, il ministero delle Finanze israeliano riscuote le tasse per conto dei palestinesi ed effettua trasferimenti mensili all'Autorità palestinese, che vanno a pagare gli stipendi del settore pubblico e altre spese pubbliche. Ma il ministro delle finanze israeliano Smotrich si era rifiutato di stanziare i fondi accusando l'Autorità palestinese di sostenere gli «orribili massacri dell'organizzazione terroristica nazista Hamas».

Intanto, il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti ha avvertito che la temperatura nella regione «si sta avvicinando al punto di ebollizione». «Il rischio di ricadute regionali e di ulteriore escalation è reale, così come il rischio che gruppi estremisti approfittino della situazione per promuovere ideologie che ci terranno bloccati in cicli di violenza», ha detto Noura al-Kaabi in una conferenza ad Abu Dabi ripresa da al Jazeera.

Il discorso del capo di Hezbollah

Oggi cresce anche l’attesa per il discorso del capo di Hezbollah, il libanese Hassan Nasrallah, che romperà oggi un silenzio di settimane da quando è scoppiata la guerra tra Hamas e Israele.

Gli attacchi transfrontalieri si sono intensificati ieri, quando Israele ha risposto con un "ampio assalto" ad attacchi di Hezbollah a 19 posizioni israeliane. Razzi hanno colpito anche la città israeliana di Kiryat Shmona vicino al confine in uno sbarramento rivendicato dalla sezione libanese del braccio armato di Hamas. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha avvertito che «la regione è come una polveriera» e che «tutto è possibile» se Israele non smette di attaccare Gaza.

Il discorso sarà trasmesso in occasione di un evento in memoria dei combattenti uccisi nei bombardamenti israeliani nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, alle 15:00 (le 14 in Italia). Sono morte più di 70 persone, almeno 50 delle quali combattenti di Hezbollah ma anche altri combattenti e civili, tra cui un giornalista della Reuters, secondo un conteggio dell'Afp.

