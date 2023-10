Le forze israeliane (Idf) stanno combattendo violentemente nella Striscia di Gaza. «Stiamo distruggendo Hamas passo a passo, attacco dopo attacco»: lo ha detto il portavoce Peter Lerner a Bbc breakfast. Almeno 300 obiettivi sarebbero stati colpiti tra bombardamenti e azioni di terra. I combattimenti sarebbero entrati negli stessi tunnel di Gaza, stando a quanto ha dichiarato Israele, ripreso da Reuters. Proprio nei tunnel si pensa si trovino gli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Nella giornata di lunedì l’esercito israeliano ha celebrato il recupero della soldata Ori Megidish, ma sono più di 200 le persone rimaste all’interno della Striscia.

«Siamo disponibili a rilasciare gli ostaggi, se ci sarà un cessate il fuoco», ha detto Basem Naim, uno dei leader di Hamas, capo del consiglio per le relazionai internazionali di Gaza, durante un’intervista ad Agorà, su Rai tre. Come già detto dalla delegazione che è andata in visita a Mosca, non tutti si trovano direttamente in mano ad Hamas, che quindi non è in grado di garantire sulle condizioni di tutti. Per il portavoce delle brigate Qassam, 50 ostaggi potrebbero essere stati uccisi sotto i bombardamenti israeliani. Naim ha anche negato che Hamas stia impedendo ai civili di spostarsi verso il sud della Striscia: «Come possiamo impedire a un milione di persone di spostarsi?». Nel contestare anche le affermazioni di Israele, che posizionano il quartier generale di Hamas sotto l’ospedale al-Shifa, Naim ha parlato di «propaganda israeliana».

I bombardamenti si stanno concentrando su Gaza city, ma continuano in realtà «su ogni parte della Striscia», non solo sull’area nord, come ha confermato il portavoce Jonathan Conricus. Secondo i funzionari dell’Onu più di un milione della popolazione civile di Gaza è rimasta senza un’abitazione.

L’editoriale

«La comunità internazionale deve decidere se combattere per un futuro migliore o arrendersi al terrore e alla tirannia», ha scritto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un editoriale pubblicato dal Wall Street Journal. Facendo riferimento all'attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas, il premier ha affermato che «i barbari vogliono distruggere il nostro futuro e tutto ciò in cui crediamo, gettando il mondo nella paura e nell'oscurità: se non saremo disposti a combattere, non riusciremo a mantenere la promessa di un futuro migliore».

Il premier ha quindi ribadito che Hamas utilizza i civili come scudi umani, rigettando le richieste di un cessate il fuoco da parte della comunità internazionale.

«Significherebbe arrendersi ad Hamas, al terrorismo e alla barbarie: non accadrà», si legge. L'editoriale si conclude con un monito alla comunità internazionale. «La battaglia di Israele è anche la vostra battaglia: se Hamas e l'Iran vinceranno, voi sarete i prossimi» ha scritto il premier.

Buona parte delle comunicazione di questo conflitto si sta svolgendo anche dai profili X, vecchio Twitter, dell’esercito israeliano e dei funzionari, tra cui lo stesso premier Benjamin Netanyahu, che sabato aveva postato e poi cancellato un’accusa nei confronti dell’intelligence israeliana.

Reuters ha invece raccontato la vicenda di un bambino di sei anni, a Londra, che stava giocando sul cellulare, Android: il suo puzzle si è interrotto per mostrare un video con dei miliziani di Hamas e delle famiglie israeliane terrorizzate. Sullo schermo della bambina è comparso un messaggio del ministero israeliano degli Affari esteri: «Ci assicureremo che chi ci fa del male paghi un duro prezzo». L’agenzia non ha ricostruito come il video sia arrivato nel gioco, ma ha raccolto altri cinque casi simili in giro per l’Europa. Il ministero israeliano ha confermato che si trattava di un contenuto promosso dal governo, ma non sapeva come fosse finito dentro i video game.

Gli altri fronti

Riprendono le ostilità anche tra Libano e Israele. Jet israeliani hanno bombardato depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato gli attacchi contro "infrastrutture del terrore" di Hezbollah. Intanto l’esercito ha riferito che nella parte meridionale del paese hanno ricominciato a suonare le sirene anti-razzo.

Dallo Yemen starebbero arrivando dei droni verso Israele: lo ha detto Abdelaziz bin Habtour, primo ministro del governo Huthi all’Afp.

Intanto, un secondo C130 dell'Aeronautica Militare con a bordo altri aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese è decollato stamattina da Brindisi. L'aeroplano atterrerà in Egitto e gli aiuti saranno trasportati a Gaza tramite il valico di Rafah dalla Mezzaluna Rossa.

