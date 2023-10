Oggi il summit per la pace: Al-Sisi rilancia la soluzione dei due stati. Il valico di Rafah è rimasto aperto il tempo necessario per consentire il passaggio di alcuni camion umanitari e poi è stato subito richiuso

È iniziato da poco il summit per la pace organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi al Cairo. Secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, «è che la causa palestinese non c'entri nulla ma quello che si sta perseguendo è una Jihad islamica ed il tentativo di impedire un processo di normalizzazione del medio oriente». Lo ha detto nel corso del punto stampa a margine del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in medio oriente.

Questa conferenza «è molto importante dopo il terribile attacco di Hamas che si è abbattuto su civili inermi con un'efferatezza senza precedenti che lascia inorriditi e va condannata senza se e senza ma». Lo ha detto Meloni intervenendo in occasione del summit «non diventi un conflitto molto più ampio, non si trasformi in una guerra di religioni e uno scontro di civiltà, rendendo vani gli sforzi fatti in questi anni». Per Meloni, «il vero obiettivo Hamas non è difendere popolo palestinese, ma creare un solco incolmabile fra paesi arabi, Israele e l'Occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere». La premier, dopo un bilaterale con Abu Mazen, ha poi proseguito il viaggio verso Tel Aviv, dove incontrerà l’omologo Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.

Al vertice partecipano capi di Stato e di governo ma anche vertici di organizzazioni internazionali. Tuttavia, due diplomatici hanno riferito alla Reuters che è improbabile si trovi un accordo per un comunicato congiunto data la delicatezza del tema e le posizioni contrastanti. A limitare le aspettative, inoltre, la presenza “ridotta” degli Stati Uniti che sono rappresentanti dall'incaricato d'affari dell'ambasciata.

Le altre posizioni

«La soluzione» al conflitto in medio oriente «è la proclamazione dello Stato palestinese. L'Egitto rifiuta categoricamente la liquidazione della causa palestinese» e «Israele non può continuare la colonizzazione della Palestina. La soluzione è la giustizia, il diritto inalienabile all'autodeterminazione» ha detto il presidente aprendo i lavori del summit per la pace del Cairo. Occorre «prevenire l'allargamento del conflitto, che può mettere a rischio la stabilità della regione» e far «ripartire il processo di pace» ha sottolineato al-Sisi, secondo il quale è necessario un «ritorno al tavolo di negoziazione per il cessate il fuoco». Sulla stessa linea il presidente dell’Anp Abu Mazen, che ha detto che la soluzione dei due stati è l’unica che possa garantire la pace.

Intanto, continua l’attesa per l’operazione di terra di Israele per eliminare Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre scorso. Mentre si attende il via libera, le forze dello stato ebraico hanno proseguito le operazioni su obiettivi di Hamas e di Hezbollah in Libano. Anche in Israele le sirene antimissile suonano di continuo. Da parte sua, Hamas ha consentito il rilascio di due ostaggi americani, madre e figlia, liberate venerdì.

Ci sono aggiornamenti anche sui numeri delle persone ancora in mano ad Hamas e a altre organizzazioni della striscia. Sono 210 al momento le famiglie degli ostaggi che l'esercito ha informato, aggiungendo e depennando le persone sulla base «di informazioni di intelligence». Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari confermando che l'obiettivo prioritario di Israele è di riportarli tutti a casa. Secondo Hagari sono finora 307 i soldati israeliani caduti dall'inizio dell'attacco di Hamas.

Nel frattempo, questa mattina è stato consentito l’ingresso di alcuni camion umanitari dal valico di Rafah, che subito dopo è stato richiuso dopo il passaggio di appena venti veicoli. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto che venga mantenuto aperto.

