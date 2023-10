Continuano gli attacchi su Gaza. La scorsa notte, la prima senza luce, dopo che si è esaurita la benzina necessaria ad alimentare l’unica centrale elettrica della striscia, secondo fonti palestinesi, i morti nella striscia sarebbero stati cinquanta, con 280 feriti. Sembra che all’operazione di terra di Israele – agevolata dalla creazione di un governo di unione nazionale nel corso della giornata di mercoledì – non manchi più tanto.

Il resto del mondo si adopera per una de-escalation e continuano i contatti tra leader internazionali. Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, con il quale ha discusso del conflitto militare in corso nella Striscia di Gaza e nei territori circostanti. Si tratta di due paesi che tra loro negli ultimi anni hanno avuto rapporti diplomatici in salita.

Nel corso del colloquio, Mohammed bin Salman ha dichiarato che Riad sta portando avanti i suoi sforzi diplomatici prendendo contatti con «tutte le parti internazionali e regionali per porre fine al conflitto in corso». Il principe ereditario, inoltre, ha ribadito la ferma posizione dell'Arabia Saudita contro il fatto che siano presi di mira dei civili, «in qualunque modo», e contro «la perdita di vite innocenti», sottolineando la necessità di rispettare i principi del diritto umanitario internazionale. Mohammed bin Salman ha quindi espresso la propria preoccupazione per «le gravi condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza e per l'impatto del conflitto sui civili».

Continua anche la missione del segretario di Stato americano Antony Blinken, arrivato in Israele. Secondo fonti palestinesi, venerdì dovrebbe incontrare anche il presidente dell’Anp Abu Mazen. Mahmoud Abbas intanto è atteso oggi ad Amman, dove è previsto un incontro con il re di Giordania, Abdullah II.

