Riprendono le ostilità in medio oriente, anche tra Libano e Israele. Jet israeliani hanno bombardato depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato gli attacchi contro "infrastrutture del terrore" di Hezbollah. Intanto l’esercito ha riferito che nella parte meridionale del paese hanno ricominciato a suonare le sirene anti-razzo.

L’editoriale

«La comunità internazionale deve decidere se combattere per un futuro migliore o arrendersi al terrore e alla tirannia». Lo ha scritto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un editoriale pubblicato dal Wall Street Journal. Facendo riferimento all'attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas, il premier ha affermato che «i barbari vogliono distruggere il nostro futuro e tutto ciò in cui crediamo, gettando il mondo nella paura e nell'oscurità: se non saremo disposti a combattere, non riusciremo a mantenere la promessa di un futuro migliore».

Il premier ha quindi ribadito che Hamas utilizza i civili come scusi umani, rigettando le richieste di un cessate il fuoco da parte della comunità internazionale.

«Significherebbe arrendersi ad Hamas, al terrorismo e alla barbarie: non accadrà», si legge. L'editoriale si conclude con un monito alla comunità internazionale. «La battaglia di Israele è anche la vostra battaglia: se Hamas e l'Iran vinceranno, voi sarete i prossimi» ha scritto il premier.

