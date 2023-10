È iniziato da poco il summit per la pace organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi al Cairo.

«La soluzione» al conflitto in medio oriente «è la proclamazione dello Stato palestinese. L'Egitto rifiuta categoricamente la liquidazione della causa palestinese» e «Israele non può continuare la colonizzazione della Palestina. La soluzione è la giustizia, il diritto inalienabile all'autodeterminazione» ha detto il presidente aprendo i lavori del summit per la pace del Cairo. Occorre «prevenire l'allargamento del conflitto, che può mettere a rischio la stabilità della regione» e far «ripartire il processo di pace» ha sottolineato al-Sisi, secondo il quale è necessario un «ritorno al tavolo di negoziazione per il cessate il fuoco» e «l'applicazione della soluzione di due Stati che convivono pacificamente fianco a fianco, nel rispetto del diritto internazionale». Sulla stessa linea il presidente dell’Anp Abu Mazen, che ha detto che la soluzione dei due stati è l’unica che possa garantire la pace.

Intanto, continua l’attesa per l’operazione di terra di Israele per eliminare Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre scorso. Mentre si attende il via libera, le forze dello stato ebraico hanno proseguito le operazioni su obiettivi di Hamas e di Hezbollah in Libano. Anche in Israele le sirene antimissile suonano di continuo. Da parte sua, Hamas ha consentito il rilascio di due ostaggi americani, madre e figlia, liberate venerdì.

Ci sono aggiornamenti anche sui numeri delle persone ancora in mano ad Hamas e a altre organizzazioni della striscia. Sono 210 al momento le famiglie degli ostaggi che l'esercito ha informato, aggiungendo e depennando le persone sulla base «di informazioni di intelligence». Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari confermando che l'obiettivo prioritario di Israele è di riportarli tutti a casa. Secondo Hagari sono finora 307 i soldati isaraeliani caduti dall'inizio dell'attacco di Hamas.

Nel frattempo, questa mattina è stato consentito l’ingresso di alcuni camion umanitari dal valico di Rafah, che subito dopo è stato richiuso dopo il passaggio di appena venti veicoli. Sul piano politico, occhi puntati oggi sul summit per la pace a cui parteciperà anche Giorgia Meloni al Cairo. La premier è arrivata in mattinata fa in Egitto.

Al vertice partecipano capi di Stato e di governo ma anche vertici di organizzazioni internazionali. Tuttavia, due diplomatici hanno riferito alla Reuters che è improbabile si trovi un accordo per un comunicato congiunto data la delicatezza del tema e le posizioni contrastanti. A limitare le aspettative, inoltre, la presenza “ridotta” degli Stati Uniti che sono rappresentanti dall'incaricato d'affari dell'ambasciata.

Tra i partecipanti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il premier spagnolo Pedro Sanchez, che presiede il Consiglio Ue questo semestre, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, Catherine Colonna, Annalena Baerbock e James Claverly, il premier canadese, Justin Trudeau, insieme al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e l'alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell.

Presenti anche il leader dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il re giordano Abdallah, il ministro degli Esteriturco, Hakan Fidan, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, e il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa. Invitati al summit anche Russia e Cina, rappresentanti rispettivamente da vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov e l'inviato di Pechino per il Medio Oriente, Zhai Jun.

