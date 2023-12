«È stato un anno tosto. È accaduto tutto quello che poteva accadere. Il segreto è viverla giorno per giorno». Con queste parole la premier Giorgia Meloni ha iniziato la sua intervista sul canale radio Rtl 102.5 per Non stop news. La presidente del Consiglio ha parlato dello scontro tra politica e magistratura, di Unione europea, dell’accordo con l’Albania e del salario minimo attaccando sinistra e sindacati. Ha difeso l’operato del governo respingendo le ricostruzioni della stampa su una maggioranza divisa e in difficoltà.

Salario minimo

La premier ha attaccato le opposizioni dopo lo scontro in aula con la maggioranza che ha bocciato le loro proposte sul salario minimo. Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha strappato il testo della legge delega che dovrà definire “l’equa retribuzione” proposta dal centrodestra. «Dopo balletti e teatrini e rinvii, il governo e Meloni hanno gettato la maschera», ha detto Conte. «Chi in quest’aula ha votato no si deve vergognare».

A Rtl è arrivata la risposta di Meloni: «La bagarre alla Camera? Un po’ sorrido, M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l’unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l’hanno fatta, e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano contratti con poco più di cinque euro all’ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Bisognerebbe essere un po’ coerenti».

Il protocollo Italia-Albania

Sui migranti la premier rivendica l’accordo siglato con il premier Edi Rama a Palazzo Chigi il mese scorso. «L’accordo con l'Albania è necessario per decongestionare il sistema dell'immigrazione irregolare, non so perché la sinistra lo contesta», ha detto Meloni. Ma l’intesa si sta rivelando più cara del previsto. Le stime iniziali sui costi dell’accordo si sono scontrate con la realtà e i costi saranno molto più alti come scritto nel disegno di legge per l’attuazione del protocollo.

Inoltre per accogliere nei centri che sorgeranno in Albania i tremila migranti al mese voluti dal governo ci vuole un numero di agenti sproporzionato e impensabile al momento (circa mille agenti). «Penso che sia un accordo innovativo e utile e può rappresentare un precedente se lo riusciamo a fare bene, nel pieno rispetto del diritto internazionale», ha aggiunto la premier.

Premierato

«Le critiche sul premierato arrivano perché non si sa che dire, non abbiamo toccato i poteri del presidente della Repubblica, la riforma dice che chi guida il governo lo decidono gli italiani». È il parere di Meloni sulla riforma del premierato.

«Il capo del governo è eletto direttamente dai cittadini con meccanismi di stabilità che permettono all'esecutivo di stare in carica per cinque anni - ha aggiunto -. So che faranno di tutto per impedire di approvare questa riforma, penso si arriverà al referendum, saranno gli italiani a decidere».

Scontro magistratura

Meloni è tornata anche a parlare dell’attacco del ministro della Difesa Guido Crosetto contro alcune aree della magistratura che sarebbero contro il governo. La premier ha difeso il suo ministro minimizzando le sue parole, ritratte poi in un secondo momento durante un suo intervento al parlamento.

«È evidente che c’è una piccola, ma rumorosa, parte della magistratura che ritiene di dovere fare altro rispetto al suo ruolo, come disapplicare provvedimenti quando c’è un governo che non lo condivide. Questo è un fatto ma si cerca di costruire uno scontro con la magistratura che non c’è».

Patto di stabilità e Pnrr

Sulla riforma del Patto di stabilità dell’Ue sono ore delicate. «Non sono ore per parlarne, sono ore molte serrate, è un momento molto delicato, si devono tenere conto degli investimenti che l’Unione Europea chiede, stiamo facendo del nostro meglio per ottenere una sintesi efficace», ha detto Meloni. La presidente del Consiglio ha rivendicato comunque le trattative con Bruxelles sul Pnrr e ha annunciato che entro il 31 dicembre il governo presenterà gli obiettivi della quinta rata.

In quel caso, l’Italia incasserebbe in totale oltre 100 miliardi di euro, più della metà dei soldi totali stanziati per Roma. «Una serie di cose» previste dal Pnrr, così come era stato realizzato nella sua prima versione, «non erano finanziabili - ha spiegato Meloni - e avremmo perso» delle opportunità. «Abbiamo quindi liberato 21 miliardi e 12 sono stati destinati a incentivi alle imprese e poi messi sulla sanità, sui giovani e sul diritto studio, li abbiamo investiti sull'Emilia Romagna. Abbiamo voluto dimostrare al mondo che eravamo in grado di centrare gli obiettivi con serietà collaborando con la Commissione europea».

