I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno portato a termine un’indagine, nei confronti di due aziende agricole, attive rispettivamente nel comune di Caronia e di Longi, entrambi situati nella zona dei Nebrodi, che avrebbero indebitamente beneficiato di finanziamenti comunitari, ammontanti a circa 700mila euro cofinanziati dalla regione Sicilia.

Le indagini, condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Sant’Agata di Militello e coordinate dalla procura della Repubblica di Patti, hanno consentito di smascherare il comportamento fraudolento degli imprenditori che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare, i due imprenditori avrebbero dichiarato alle autorità costi superiori a quelli sostenuti realmente per i loro lavori.

