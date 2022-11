Le autorità sanitarie hanno appena confermato che sbarcheranno tutti dalla Geo Barents: «Un grande sollievo dopo settimane di attesa», ha commentato Medici senza frontiere, la Ong cui appartiene la nave. Finisce così il blocco in porto voluto dal decreto del ministro Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Guido Crosetto. Intanto resta ancora bloccata la Humanity I con 35 passeggeri.

Dopo lo sbarco della Rise Above a Reggio Calabria questa mattina – l’unico immediatamente autorizzato – La nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediteranee, ha lasciato il tratto di mare nelle vicinanze delle acque siciliane. È diretta a Marsiglia, in Francia, con 243 naufraghi a bordo. Intanto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto a margine della presentazione del calendario della polizia. In questi giorni è stato criticato per aver deifinito i migranti confinati a bordo «carico residuale»: «Se vi volete fermare all’esegesi delle espressioni burocratiche fate pure, ma non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani».

Piantedosi si riferiva all’espressione “carico residuale” che era stata usta in riferimento ai migranti rimasti a bordo delle navi Ong a Catania. Ha poi specificato che «ci sono dei ricorsi in atto» e che saranno «le sedi competenti» a decidere sull’illegalità di quello che sta succedendo. Il Pd ha chiesto un’informativa al Senato rivolgendosi allo stesso ministro dell’Interno. Lo ha riferito la presidente del gruppo, Simona Malpezzi, al termine della riunione dei Capigruppo.

Disagio psicologico

Sulla Geo Barents una commissione composta da Usmaf, gli uffici di sanità marittima, e medici dell’Asp (con tre psichiatri, due psicologi, un pedagogista e un infettivologo) ha rivelato un «alto rischio» di disagio psicologico e ha deciso di permettere lo sbarco di tutti i naufraghi che sono ancora a bordo della nave.

Il tutto mentre Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, si fa intervistare da “Un giorno da pecora” su Radio1 e sostiene che «i migranti spesso sulle navi sono in condizioni ottimali, sono nutriti ed assisti, in alcuni casi stanno anche meglio di certi centri d’accoglienza».

