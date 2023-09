Lei costretta a una cautela inedita, lui pronto ad attaccare per distinguersi. Le differenze tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini esplodono sul tema dell’accoglienza dei migranti. È una diversità legata al ruolo ricoperto – c’è chi guida il governo e chi sta ai Trasporti – e alle sirene della prossima campagna elettorale.

Dopo le parole del segretario della Lega, che ieri aveva parlato di una «regia» e di un «atto di guerra» dietro gli sbarchi delle ultime ore, stavolta a parlare è il suo vice, Andrea Crippa. E il bersaglio sono le scelte della premier.

La Lega all’attacco

Riprendendo le parole di Salvini alla stampa estera, oggi Crippa attacca. Dice che bisogna tornare a fare ciò che faceva Salvini quando era ministro dell’Interno: «Lui ha dimostrato che i problemi si possono risolvere con atteggiamenti più rigidi. Penso anche al ripristino dei decreti Salvini del 2018».

Ma Meloni è stata troppo morbida? «Lei ci ha provato, giustamente, con la via diplomatica a risolvere il problema. Ma non ha portato a niente. Ieri a Lampedusa sono arrivati 121 barchini e 6mila clandestini – dice Crippa, deputato e vicesegretario della Lega – È chiaro che il governo della Tunisia ha dichiarato guerra all’Italia. Ora bisogna essere più decisi e incisivi». Qualsiasi cosa voglia dire.

Il Meloni pensiero

Ministri e governatori di Fratelli d’Italia usano parole diverse. Ricalcano le uscite della leader, con poche spigolature e moltissima prudenza. Nel suo videomessaggio per il forum «Risorsa Mare», organizzato a Trieste da The European House-Ambrosetti, la premier ha ricordato che «questo governo ha deciso di lavorare perché venisse finalmente riscoperta e valorizzata la dimensione marittima e la millenaria vocazione agli scambi della nostra nazione».

Per Meloni si è messo fine «al paradosso assurdo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il paradosso di un’Italia che ha smarrito la sua identità ma che può essere un ponte naturale tra Europa e Africa». Tanti aggettivi e avverbi, toni felpati e poche accuse. Senza colpi di testa o blocchi navali all’orizzonte.

Al Meloni pensiero di oggi, astratto e istituzionale, si è accodato il ministro Francesco Lollobrigida: «L’Italia sconta l’assenza di una strategia di contenimento mai adottata in passato. Siamo tutti figli e nipoti di migranti e a favore dell’immigrazione legale. Su quella illegale si è lasciato aperto il recinto e per chiuderlo ci vuole tempo», ha detto il cognato della premier.

Sulla difensiva, oggi, è stato anche il ministro della Protezione civile e del mare, il meloniano Nello Musumeci: «Si ripropone quello che abbiamo sempre sostenuto. Il tema non è di dover soccorrere un uomo in mare, ma che non bisogna far partire barche e barchini. E sottrarli alla mafia degli scafisti».

© Riproduzione riservata