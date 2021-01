Una sparatoria, forse legata a un regolamento di conti, ha causato il ferimento di due persone nella notte a Milano, in zona Selinunte. Sul posto è intervenuta la squadra mobile, che indaga sull'accaduto. A seguito della sparatoria, un uomo è rimasto ferito alla coscia destra ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Un'altra persona è rimasta ferita alla testa ed è stata portata in codice rosso al Policlinico. Entrambi riportano ferite da arma da fuoco. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la polizia. L'episodio è avvenuto in via Giacinto Gigante intorno alle 00.45. Lo riporta l'Areu Lombardia.

La sparatoria ha suscitato polemiche particolari da parte del centrodestra contro il sindaco di Milano, Beppe Sala che si è ricandidato in vista delle comunali previste a Maggio. L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ha accusato il sindaco di «essere concentrato su come organizzare le liste elettorali per la sua ricandidatura a sindaco mentre «in periferia si spara». De Corato ha quindi tuonato contro «il solito buonismo di una certa sinistra che organizza cene e feste multietniche per poi ignorare la sicurezza dei cittadini».

