L’ha trovata un’infermiera. Era nata da poche ore ed è in buone condizioni di salute. Le indagini sono in corso per rintracciare la madre

Una neonata è stato abbandonata nelle prime ore del mattino davanti all’ospedale San Gerardo di Monza. La piccola è stata subito portata nel pronto soccorso pediatrico che ha anche allertato la Questura e sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. La neonata è stata trovata da un’infermiera che si stava recando al lavoro.

Arrivata nel parcheggio dell'ospedale avrebbe sentito dei gemiti provenire da una scatola sul cofano di una autovettura. Si è avvicinata per capire di cosa si trattasse e ha trovato all'interno della scatola una neonata di poche ore avvolta in una piccola coperta. Ha allertato il pronto soccorso pediatrico, dove si è scoperto che la bambina era nata da poche ore. È in buone condizioni di salute. Sono in corso le indagini per rintracciare la madre.

