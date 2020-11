La guardia di finanza di Seveso, su delega della procura di Monza, ha sequestrato 300mila euro e 30mila dollari americani entrate in possesso, in maniera illecita, di due soci di una rinomata impresa locale attiva nel settore della commercializzazione internazionale di prodotti elettronici.

I due soci, in concorso con un terzo soggetto residente nella bergamasca, avevano architettato un meccanismo illegale di sovrafatturazione delle forniture, con retro-dazione in contanti del maggiore importo fatturato, così da prosciugare le liquidità aziendali, che venivano custodite presso le proprie abitazioni e all’interno di cassette di sicurezza, noleggiate presso diversi istituti di credito.

I finanzieri hanno inoltre intercettato una retro-dazione di cinquantamila euro per mano di un soggetto di etnia asiatica. I soldi sono stati trovati grazie alla perquisizione dell’autovettura utilizzata, nell’occasione, dai tre soggetti recatisi nei pressi della zona industriale di una località toscana per recuperare l’equivalente in contanti della somma in precedenza illecitamente sottratta dalle casse societarie.

© Riproduzione riservata