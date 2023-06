Il Cremlino comunica di aver respinto «un’offensiva su larga scala» domenica mattina. Non è chiaro se si tratti dell’inizio delle manovre ucraine annunciate da mesi per riconquistare i territori sotto il controllo russo

Mosca fa sapere di aver «respinto un'offensiva su larga scala delle forze ucraine a Donetsk, annessa a Mosca, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine».

Kiev da mesi prepara una "grande controffensiva", sperando di recuperare il territorio perso da quando la Russia ha lanciato la sua operazione militare nel febbraio 2022, ma non è chiaro se questa operazione rappresenti davvero l’inizio di questa iniziativa. L'esercito di Kiev ha recentemente affermato che non ci sarebbe stato alcun annuncio sull'inizio delle manovre.

Domenica i canali trasmessi in Crimea sono stati hackerati proprio per trasmettere un video di propaganda in cui veniva enfatizzata l’importanza del silenzio sull’operazione.

I dettagli

Il ministero della Difesa russo ha riferito che domenica, a sud di Donetsk «il nemico ha lanciato un'offensiva su larga scala in cinque settori del fronte».

Igor Konashenkov, portavoce del ministero, ha riferito anche che 250 membri dell'esercito ucraino sono stati uccisi e sono stati distrutti 16 carri armati ucraini, tre veicoli da combattimento di fanteria e 21 veicoli corazzati da combattimento. L'Ucraina non ha commentato e spesso attende fino al completamento delle sue operazioni militari per confermare le sue azioni, imponendo nel frattempo il silenzio stampa. Non è chiaro perché il ministero della Difesa russo abbia aspettato fino a lunedì mattina per annunciare l'attacco, che ha detto essere iniziato in realtà domenica mattina.

Continuano anche le operazione ucraine oltre frontiera. Il governatore della regione di Kaluga, che si trova a sud di Mosca, ha detto che due droni sono caduti sull'autostrada M3 Ucraina, vicino alle città di Zhizdra e Duminichi. Non c'è stata alcuna detonazione e i siti sono stati isolati dagli investigatori, ha detto il governatore Vladislav Shapsha.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che Mosca monitora attentamente qualsiasi dichiarazione sull'imminente controffensiva e ne terrà conto durante la pianificazione «dell'operazione speciale».

