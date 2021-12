Come sarebbe stato il biblico viaggio di Maria e Giuseppe da Nazaret a Betlemme se si fosse svolto nel 2021?

Duemila anni fa i due genitori simbolo della cristianità si trovarono a compiere un viaggio via-mulo tra le due città palestinesi, per partecipare a un censimento disposto dal governatore romano Publio Sulpicio Quirinio nelle province di Siria e Giudea per il volere dell’imperatore Augusto.

Lasciarono quindi Nazaret in Galilea per raggiungere Betlemme in Giudea, dove secondo il Vangelo nacque Gesù. Un tragitto che – secondo Google maps – oggi avrebbero potuto compiere in circa tre ore, se avessero avuto una macchina, o in circa 30 andando a piedi.

Di quelle che un tempo erano province dell’Impero romano ora troverebbero ben poco, a partire dai nomi dei luoghi.

La loro casa a Nazaret oggi sarebbe in Israele, uno stato creato nel 1948. Per arrivare a Betlemme sarebbero dovuti entrare in Cisgiordania, un territorio palestinese, ma sotto la giurisdizione di Israele, che lo ha occupato dal 1967.

La partenza: il centro di Nazaret

Il viaggio inizia dal centro di Nazaret, città di quasi 78mila abitanti, la maggior parte dei quali definiscono se stessi come palestinesi di Israele. Lì la Basilica dell’Annunciazione troneggia sul mercato della città vecchia, meta irrinunciabile dei pellegrini che visitano la terra santa, luogo di culto che i cristiani identificano come il posto dove l’arcangelo Gabriele annunciò a Maria che sarebbe diventata «la madre di Dio».

In duemila anni la conformazione del territorio è ovviamente mutata, e non ci sono certezze sul tragitto che Giuseppe e Maria hanno compiuto per recarsi in Giudea. Si può però ipotizzare che abbiano seguito un percorso attraverso Nablus, Far’ah e Gerusalemme.

Probabilmente Maria avrebbe voluto fare visita alle amiche a Jenin, e avrebbe potuto, mentre con le regole attuali per loro sarebbe stato molto più difficile ottenere il permesso di lasciare la Cisgiordania per andare a trovarla a Nazaret. Il territorio della Cisgiordania è formalmente palestinese, ma Israele compie da anni operazioni di annessioni continue, e continua a espropriare le case degli arabi palestinesi per farvi subentrare i coloni israeliani.

In fila ai checkpoint

Arrivati all’altezza del villaggio palestinese di Jalamah avrebbero incontrato il primo di una serie di checkpoint israeliani. File di ore sotto il sole, pressati tra centinaia di persone, una compressione graduale fino a dei tornelli che li porterebbero faccia a faccia con i fucili d’assalto palestinesi. Controllo documenti, controllo passaporto, controllo delle borse. «Da dove vieni? Dove vai? Perché ci vai? Tirati su la camicia».

Una moderna, e ancora più subdola, forma di censimento. Dovrebbe servire a scovare gli attentatori, ma in realtà diventa un controllo pressante, quotidiano, che vorrebbe spingere chi lo subisce ad abbandonare per stanchezza il territorio che si ostina a chiamare casa. I palestinesi lamentano stress, paura, frustrazione. Durante i controlli avvengono violenze, vengono fermati per ore senza un apparente motivo, passare da un lato all’altro diventa un’odissea. Il checkpoint serve infatti ad attraversare la “barriera di sicurezza”, 730 chilometri di muro e filo spinato tutto attorno alla Cisgiordania.

Lungo il territorio che avrebbero attraversato, di checkpoint Maria e Giuseppe ne avrebbero incontrati diversi. Impossibile dire quanti: negli anni si sono moltiplicati, spesso sono diventati permanenti. Ognuno ha le sue regole, che possono cambiare anche velocemente. Attorno a tutti si creano delle formazioni spontanee di venditori ambulanti che offrono frutta e verdura, o una non organizzata stazione di taxi che offrono corse a coloro che attraversano a piedi il “confine”.

Maria e Giuseppe avrebbero poi preso la Route 60, sarebbero passati per Tirzah – una città nominata nella Bibbia, che forse oggi corrisponde al villaggio palestinese di Far’ah – e poi scesi verso Nablus, una delle più grandi città della Cisgiordania. Qui avrebbero trovato una chiesa ortodossa al cui interno c’è il pozzo di Giacobbe, e poi Balata, il più grande campo profughi della Cisgiordania, in cui i palestinesi vivono come stranieri nella loro terra. Senza acqua corrente, senza elettricità, i bambini non possono andare a scuola, l’esercito israeliano organizza continue incursioni.

L’arrivo: la grotta di Betlemme

Avvicinandosi a Gerusalemme i checkpoint si moltiplicano. La città santa è spesso teatro di attentati e scontri tra palestinesi e israeliani.

Maria e Giuseppe avrebbero dovuto superarla per arrivare a Betlemme, ancora più a sud. Ma una volta giunti all’entrata della città, un altro muro li avrebbe fermati. Costruito durante la seconda Intifada (rivolta) palestinese nei primi 2000, il muro è attraversato da un tunnel che percorre chi vuole raggiungere Betlemme a piedi.

Superato il tunnel, finalmente, dopo un giorno e mezzo circa di viaggio, Maria e Giuseppe sarebbero arrivati a Betlemme. Tra i dolori del parto imminente e gli alberghi tutti pieni, avrebbero trovato posto solo nella grotta dove i fedeli credono sia nato Gesù. Oggi ci si arriva attraverso una piccola apertura sul muro della Chiesa della Natività. A fianco, rispende un albero di Natale.

