«Abbiamo successi davvero impressionanti, siamo già più che alla periferia di Gaza City. Stiamo facendo progressi. Niente ci fermerà. Andremo avanti. Avanzeremo e vinceremo». Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato le voci diffuse nel primo pomeriggio sull’entrata dell’esercito a Gaza city. La città è circondata in tre lati e ora si prospetta una lunga battaglia. È la conferma che la tanto annunciata operazione via terra è già di fatto iniziata in sordina e in maniera diversa da come ci si aspettava dopo i grandi proclami di vendetta da parte del governo israeliano.

Le basi erano state gettate una settimana fa quando Gaza è stata isolata dal mondo per diverse ore e i raid aerei israeliani hanno distrutto gli ultimi edifici rimasti ancora in piedi. Dopo aver spianato la strada con i missili e le bombe, ai soldati è bastata una settimana per entrare nel cuore della Striscia. Ora possono perseguire i loro due obiettivi principali: liberare gli ostaggi individuati anche grazie i servizi di intelligence americani e colpire le linee di difesa di Hamas. Non sarà semplice visto che ora il conflitto ha assunto le fasi della guerriglia urbana in uno spazio che favorisce chi conosce perfettamente il territorio. Ma Israele è facilitata dall’Aviazione e dalla Marina che stanno dando supporto all’operazione militare.

L’attesa

Resta da capire se le minacce di Hezbollah su un loro coinvolgimento in guerra diventano realtà. Per questo motivo c’è grande attesa oggi per il primo discorso televisivo del segretario generale Hassan Nasrallah dall’inizio del conflitto. Per tutto il mese di guerra il confine con il Libano è stato in fibrillazione con i missili che partivano da una parte e dall’altra. Ieri Hamas ha rivendicato l’ultimo attacco per mano di Hezbollah. Dal sud del Libano sono partiti circa 12 missili verso la città di Kiryat Shmona che hanno ferito due persone. L’area era stata evacuate nelle ultime settimane. Intanto secondo il Wall Street Journal, che cita fonti di servizi di intelligence statunitensi, il gruppo Wagner potrebbe avere un ruolo in questo conflitto. Ancora una volta tramite la compagnia privata russa, il Cremlino prova a dire la sua in Medio Oriente, dopo aver salvato il presidente siriano Bashar al Assad. Secondo gli americani, infatti, Wagner potrebbe fornire un sistema di difesa aerea a Hezbollah. Si tratta dell’SA-22 missili antiaerei di difesa.

Gli Stati Uniti

Parte oggi la nuova missione in Medio Oriente del segretario di Stato americano Antony Blinken che incontrerà il premier israeliano Netanyahu prima di andare in Turchia domenica. Secondo quanto riporta il New York Times, Blinken esorterà il governo di Tel Aviv ad accettare una serie di pause umanitarie delle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio sicuro degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. Al momento non è in discussione invece un cessate il fuoco, nonostante gli appelli delle Nazioni unite e delle organizzazioni umanitarie. Una tregue è considerata controproducente dalla stessa amministrazione Biden, convinta che andrebbe a beneficio di Hamas.

Le evacuazioni

Se dal fronte nord entrano i militari israeliani, a sud, per il secondo giorno di fila, sono continuate le fughe dalla Striscia attraverso il valico di Rafah confinante con l’Egitto. Nella giornata del 1 novembre secondo le autorità egiziane sono state 361 le persone con passaporto straniero che hanno lasciato la Striscia, tra cui quattro italiani. A questi, secondo quanto riporta Afp si sommano altre 400 persone che si sono messe in salvo entro la fine giornata di ieri. In totale sono circa 136 i feriti che invece riceveranno le giuste cure fuori da Gaza.

Tuttavia, secondo Medici senza frontiere sono 20mila i feriti palestinesi che necessitano di cure mediche urgenti e non possono riceverle nella Striscia. Gli ospedali sono al collasso da giorni. Il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto che la situazione è «profondamente preoccupante». Gli ospedali che sono rimasti in funzione (14 su 36) operano al 40 per cento delle loro capacità. «A ventitré ospedali è stato ordinato di evacuare nella città di Gaza e nel nord di Gaza, e l’evacuazione forzata in queste circostanze metterebbe la vita di centinaia di pazienti in una situazione pericolosa per la vita».

Per cercare di tenere in vita le strutture rimaste, il capo di Stato maggiore dell'esercito della “Stella di David”, Herzi Halevi, ha annunciato che Israele avrebbe permesso l’ingresso di carburante a Gaza. Dopo pochi minuti è arrivata la smentita dell’ufficio di Netanyahu che ha detto di non aver fornito alcuna approvazione. Nell’attesa, i feriti continuano ad arrivare negli ospedali. «Nelle ultime ore ho ricevuto notizie secondo cui 3 delle nostre scuole che ospitavano circa 20mila persone sono state colpite», ha detto Philippe Lazzarini capo dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa. «Secondo quanto riferito, ciò ha portato alla morte di più di 20 persone a Jabalya e di una persona nel Beach camp», ha aggiunto.

L’organizzazione della protezione civile di Gaza ha detto che un bombardamento israeliano ha invece colpito un edificio residenziale nel campo profughi di Bureij, nel centro della città. L’attacco avrebbe causato almeno 15 morti.

Egitto senza gas israeliano

Israele ha interrotto le esportazioni di gas verso l'Egitto dal giacimento di Tamar, che riforniva Il Cairo tra 150 e 200 milioni di piedi cubi al giorno. Da parte sua, il paese nordafricano ha dichiarato nel fine settimana che le sue importazioni di gas naturale sono scese a zero da 800 milioni di piedi cubi al giorno. Non solo. Questo mese, la società energetica statunitense Chevron ha chiuso il giacimento di gas Tamar alla luce dell'escalation del conflitto tra Israele e Hamas.

Questi fattori, uniti all’aumento delle temperature, hanno portato il governo egiziano ad aumentare i tagli dell'energia elettrica alla popolazione a un’ora e mezza al giorno. Secondo un rapporto dell'Autorità egiziana per il gas (Gasreg), le quantità di gas naturale che l'Egitto ha importato da Israele nell’ultimo anno fiscale terminato a giugno 2023 ammontavano a 272,7 miliardi di piedi cubi di gas, rispetto ai 191 miliardi di piedi cubi del precedente anno fiscale 2021-2022.

