È di ieri la notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese è asintomatico, ma è stato posto in isolamento mentre era in ritiro con la sua nazionale per preparare la partita contro la Svezia di stasera. Ronaldo è così diventato il 30esimo calciatore positivo della Serie A mentre sono nove i club con al loro interno atleti colpiti dal virus, come riporta oggi la Gazzetta dello sport.

Le altre squadre

La squadra con più giocatori contagiati è al momento il Genoa che conta nel suo organico ben 14 casi. Il 28 settembre squadra rossoblù era stata la prima in Serie A a far registrare positivi. A seguire, in questa classifica, è l’Inter con sei casi mentre il Milan, che ha recuperato Ibrahimovic già guarito dal virus, conta due contagiati insieme a Napoli e Verona. Fanalini di coda, per loro fortuna, sono al momento l’Atalanta, la Juventus, lo Spezia e la Roma nel cui organico risulta un solo positivo.

Il campionato non si ferma

La Lega di Serie A ha comunque fatto sapere che per ora non intende fermare il campionato e ha implementato le nuove regole della Uefa che prevedono l’obbligo di scendere in campo per la squadra che abbia a disposizione almeno 13 giocatori più portiere pena la sconfitta per 3-0 a tavolino.

