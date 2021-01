È stato arrestato il figlio di Franco Colleone, il ristoratore ed ex segretario provinciale della Lega, ucciso il 2 gennaio a Dalmine, in provincia di Bergamo. Interrogato dai carabinieri, nella notte ha ammesso di avere litigato con il padre. Ma ha anche detto di non ricordare nulla di più di quanto è accaduto. Ora si trova nel carcere di Bergamo.

Dopo le prime indagini, i carabinieri hanno ricostruito così quello che sarebbe successo: nella mattina di sabato, padre e figlio avrebbero litigato sull’ipotesi di riaprire il ristorante. Il padre era il titolare del locale, il figlio lavorava come cuoco e i litigi sarebbero stati frequenti. Questa volta ci sarebbe stata anche una colluttazione. Il figlio avrebbe fatto cadere a terra il padre, facendogli sbattere più volte la testa su una pietra del cortile.

Colleoni è stato anche assessore provinciale dal 1995 al 1999. Considerato uno dei leghisti della prima ora, aveva detto di essere deluso dal nuovo corso salviniano.

© Riproduzione riservata