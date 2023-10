Sono anche in corso una serie di perquisizioni nel quartiere Ponticelli e nel rione Conocal, uno dei più giovani d’Europa diventato negli anni una piazza di spaccio a cielo aperto

Continuano in Campania le cosiddette operazioni ad Alto impatto annunciate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dall’alba è in corso a Napoli un maxi blitz delle forze dell’ordine per eseguire un’ordinanza restrittiva nei confronti di 31 persone emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

I destinatari sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione illecita di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti sono a vario titolo affiliati al cartello camorristico denominato De Luca – Bossa – Casella – Minichini – Rinaldi - Reale.

L’organizzazione criminale opera nella zona orientale di Napoli. Attualmente sono anche in corso una serie di perquisizioni nel quartiere Ponticelli e nel rione Conocal, uno dei più giovani d’Europa diventato negli anni una piazza di spaccio a cielo aperto.

Nelle scorse settimane le forze dell’ordine hanno eseguito altre due maxi operazioni nell’area del parco verde di Caivano, non ottenendo però grandi risultati.

© Riproduzione riservata