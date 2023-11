La società di vigilanza privata nel mirino della procura di Milano per caporalato. Nelle scorse settimane il commissariamento di All System spa che fornisce guardie giurata anche al Palazzo di Giustizia

Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il controllo giudiziario per caporalato disposto d’urgenza il 31 ottobre dal pm Paolo Storari che lavora all’inchiesta su Battistolli servizi integrati srl, azienda del settore della vigilanza privata che ha sede a Vicenza. Dagli accertamenti del Nucleo di polizia economico finanziaria sarebbe emerso lo sfruttamento dei lavoratori, pagati con salari «al di sotto della soglia di povertà, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato».

Il gip ha convalidato il provvedimento ritenendolo proporzionato e finalizzato a interrompere i comportamenti illeciti aggravati dall'elevato numero di lavoratori coinvolti e dalle condotte di concorrenza sleale. Con il decreto di controllo giudiziario, è stato peraltro nominato un amministratore con il compito «di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo, e di garantire la regolarizzazione dei lavoratori impedendo la reiterazione delle violazioni accertate».

Altre aziende di vigilanza, per cui era stato disposto il controllo giudiziario, come Mondialpol e Securitalia/Servizi fiduciari, sono poi "rientrate" nella "legalità", alzando gli stipendi. Nelle scorse settimane, inoltre, era stata commissariata anche la All System spa, le cui guardie giurate lavorano anche al Palazzo di Giustizia milanese. Il provvedimento è stato revocato nei giorni scorsi perché l'azienda ha alzato gli stipendi di quasi il 40%.

Nel caso Battistolli, intanto è indagato il vertice dell'azienda Pietro Contin. La Gdf di Milano ha anche notificato un'informazione di garanzia alla società «in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management».

Con il decreto di controllo giudiziario è stato nominato un amministratore, si legge nel comunicato della Gdf, «con il compito di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative, la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo, e di garantire la regolarizzazione dei lavoratori impedendo la reiterazione delle violazioni accertate».

© Riproduzione riservata