Secondo fonti ospedaliere, il pontefice avrebbe avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio. Sarebbe arrivato al policlinico in ambulanza. Inizialmente la sala stampa vaticana aveva parlato di un «controllo programmato»

Papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma e sono state annullate le sue udienze di domani e di venerdì.

Inizialmente, la sala stampa vaticana aveva parlato di «controlli programmati».

Secondo fonti ospedaliere, invece, il pontefice avrebbe avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio e sarebbe arrivato al policlinico in ambulanza. Secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe reso necessaria la macchina dell'emogasanalisi in stanza per monitorarlo costantemente.

© Riproduzione riservata