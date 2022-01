Il pontefice, parlando di figli in situazioni difficili, ha ricordato il periodo in cui è vissuto a Buenos Aires: «Mi faceva tanta tenerezza vedere la coda delle persone di fronte al carcere, e c'erano le mamme lì, queste mamme di fronte al problema di un figlio che ha sbagliato: ci mettevano la faccia, non si nascondevano e lo accompagnavano, sempre. Che coraggio».