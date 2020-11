Sarà pubblicato martedì prossimo alle 14 dal Vaticano il rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, dal 1930 al 2017, che la Segreteria di Stato ha elaborato su mandato di Papa Francesco. A riferirlo è il portavoce vaticano Matteo Bruni.

McCarrick, statunitense di New York, 90 anni, è accusato di pedofilia e abusi sessuali. Nel luglio del 2018 ha presentato la rinuncia al collegio cardinalizio e Papa Francesco ne ha accettato le dimissioni da cardinale, disponendo la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, insieme all'obbligo di restare in casa «per una vita di preghiera e di penitenza, fino a quando le accuse rivoltegli siano chiarite dal processo canonico».

Nel febbraio del 2019 la sua dimissione dallo stato clericale e la riduzione allo stato laicale, ratificata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, riconosciuta come definitiva dal Papa che l'ha resa “res iudicata”, ovvero non più soggetta a ricorsi.

