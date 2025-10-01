Ore di straordinario non pagate e pressioni che spingono i lavoratori a rinunciare ai propri diritti nella speranza di una stabilizzazione che in molti casi non arriva. E poi c’è il tema dei troppi incidenti. «È difficile farsi valere. Perché solo chi lavora per almeno 12 mesi può accedere alle graduatorie per la stabilizzazione. E più tempo lavori, più sale il punteggio», spiega l’ex dipendente Carmine Pascale

false false

Ci sono lavoratori da tutto il paese a riempire la Sala stampa della Camera dei deputati, nel centro di Roma, mentre Carmine Pascale inizia il suo discorso. Ex portalettere, ha lavorato per Poste italiane per due mesi, durante i quali ha accumulato 77 ore di lavoro straordinario che è riuscito a farsi retribuire solo grazie a una vertenza portata avanti insieme all’avvocato Rocco Bruno, all’ispettorato del lavoro di Pistoia.

«Il giudice mi ha dato ragione e ha stabilito che le ore di lavoro effettuate in più dovevano essere retribuite anche se non c’era stata l’autorizzazione», spiega Pascale al microfono, prima di sottolineare che la sua battaglia è nata da una questione di principio, non solo per avere il compenso che gli spettava, ma dalla necessità che un’azienda come Poste, primo datore di lavoro del paese per numero di dipendenti e spesso definita come un modello da seguire per l’imprenditoria italiana, tuteli la dignità dei lavoratori. Anche perché sembra che il tempo stia dimostrando che l’esperienza di Pascale è tutt’altro che un’eccezione.

Una prassi in tutto il paese

Come si capisce dalle sue parole, sarebbe quasi una prassi per i portalettere di tutto il paese, «dalla Sicilia alla Lombardia», trovarsi con carichi di posta che sono impossibili da consegnare senza lavorare più ore di quelle previste. «È difficile rifiutare, soprattutto quando sei precario. Perché solo chi lavora per almeno 12 mesi può accedere alle graduatorie per la stabilizzazione. E più tempo lavori, più sale il punteggio e quindi la posizione nella graduatoria. Così in molti accettano di lavorare extra nella speranza di ottenere un contratto indeterminato. Ma c’è anche chi pensa che portare a termine il giro di consegne, sebbene ci voglia più tempo del previsto, sia la normalità».

Pascale, infatti, racconta come subito dopo aver condiviso sui social la sua storia e il fatto di essere riuscito a ottenere da Poste italiane il pagamento delle ore lavorate in più, oltre quelle stabilite dal contratto, sia stato inondato da messaggi di altri portalettere desiderosi di condividere le esperienze vissute, simili alla sua, e capire come prendere parte alla stessa battaglia.

«Se un lavoratore in due mesi accumula 77 ore di lavoro extra, che corrispondono a circa 12-13 giorni in più, basta fare una stima veloce e moltiplicarla per i dipendenti a tempo determinato di Poste per rendersi conto dell’enorme risparmio economico e finanziario di cui beneficia l’azienda e contestualmente anche dell’evasione contributiva, nel senso che su ogni mille euro di retribuzione non corrisposta ci sono anche i contributi non versati alle casse dell’Inps. Oltre al fatto che si tratta di lavoro nero», aggiunge l’avvocato Bruno prima di leggere alcune delle testimonianze raccolte tra i portalettere che si sono rivolti a lui per ottenere la giusta retribuzione visto il lavoro svolto.

Dalle email che Bruno legge a voce alta, di Valeria, Alessandro, Sara, Ciro, si capisce che il problema non sono solo le ore di straordinario non pagate. Ma anche la pressione a cui i portalettere sono sottoposti, spinti a non far valere i propri diritti dall’obiettivo di ottenere il tanto agognato posto fisso che, però, può arrivare solo dopo vari rinnovi di contratti della durata di pochi mesi. «La vicenda di Carmine ha scoperchiato un vaso di Pandora», dice ancora l’avvocato colpito dall’umanità dei vissuti con cui è entrato in contatto.

«Si fermi la strage»

Storie che non riguardano soltanto i precari, ma anche i lavoratori con il posto fisso, come racconta Luca Chianca, il giornalista di Report che ha seguito l’inchiesta dedicata a Poste Italiane dal programma Rai: «Dopo la messa in onda, ad esempio, ci ha scritto una lavoratrice a tempo indeterminato per raccontare che i datori di lavoro le hanno chiesto di sottoscrivere un documento per certificare che le ore lavorate in più fossero una sua scelta e non una richiesta dell’azienda».

A chiudere la conferenza stampa Giovanni Rossi, padre di Francesco, morto a 21 anni, nel 2022, mentre consegnava la posta in moto «anche se ancora oggi la sua scomparsa non viene riconosciuta come morte sul lavoro», spiega con la voce a tratti rotta dal dolore, a tratti risoluta, specchio della fermezza con cui, dopo aver elencato i numeri degli incidenti sul lavoro in Poste italiane, chiede che «la maggiore azienda di stato fermi questa strage: nel triennio 2021-23 ci sono stati 14.590 incidenti, di questi 3.704 hanno avuto gravi conseguenze e 12 persone sono morte».

Per Rossi non c’è dubbio, i precari non possono essere considerati «carne da macello. Le persone non possono morire per far crescere gli utili di un’azienda. La nostra è una battaglia che non ha colore politico, serve sinergia», conclude per lasciare la parola alla vicecapogruppo del M5S alla Camera, Carmela Auriemma, che promette di farsi carico delle denunce dei lavoratori per trasformarle nelle azioni necessarie a migliorare la loro condizione.

© Riproduzione riservata