Il deputato di Fratelli d’Italia sarà giudicato dal suo partito per lo sparo della notte di Capodanno. E dopo la querela presentata da parte dell’uomo rimasto ferito dal proiettile partito dalla sua pistola, la magistratura potrà indagarlo anche per lesioni personali

Nel giro di poche ore sul deputato di FdI Emanuele Pozzolo sono piovute la condanna “politica” della leader del suo partito, Giorgia Meloni, che in conferenza stampa lo ha definito «irresponsabile» e ne ha annunciato la sospensione e il deferimento ai probiviri del partito. E anche la denuncia in Procura a Biella da parte di Luca Campana, il 31enne parente di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro rimasto ferito dal proiettile partito dalla pistola del parlamentare. Che ha sì un permesso di portarla con sé per «difesa personale», per altro ottenuto da pochi giorni. Ma, come ha ricordato Meloni, aveva «il dovere legale e morale di custodirla con responsabilità e serietà». Come non sembra essere accaduto la notte di Capodanno all’ormai famoso veglione di Rosazza (Biella).

La denuncia apre la possibilità di indagare Pozzolo anche per il reato di lesioni aggravate, oltre che per quello – già procedibile d’ufficio – di omessa custodia e esplosioni pericolose. La querela arriva il giorno successivo alla guerra delle versioni. Secondo Pozzolo, qualcuno, forse lo stesso Campana, avrebbe raccolto l’arma che era caduta dalla sua tasca e avrebbe così fatto fuoco. Campana afferma di non aver né chiesto di vedere né toccato l’arma. Un testimone oculare, un poliziotto sentito da Repubblica, dice che Pozzolo «era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all’improvviso è partito lo sparo». Un altro elemento viene tenuto in considerazione: il piccolo revolver in questione deve essere “caricato” prima di poter premere il grilletto, sembra inverosimile che la combinazione dei gesti necessari per sparare sia avvenuta raccogliendo l’arma da terra.

Ad aggravare la posizione del parlamentare c’è anche la sua opposizione alla consegna dei vestiti dopo la prova della polvere da sparo, a cui avrebbe acconsentito solo all’alba, a sei ore dai fatti. Ha invocato l’immunità parlamentare per non consegnare gli abiti. E non li ha consegnati neanche dopo aver svolto la prova dello “stub”. L’accertamento tecnico dovrebbe permettere al Ris di Parma di stabilire se è stato lui a sparare. Ma il rifiuto di consegnare gli abiti resta da spiegare.

Le indagini si basano anche sulle molte testimonianze raccolte tra i presenti al veglione con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, organizzato dalla sorella Francesca, sindaca di Rosazza, nella sede della pro loco. Nonostante il deputato giuri di non aver sparato, finora tutte le testimonianze uscite sui giornali concordano sul fatto che l’arma l’avesse in mano lui.

