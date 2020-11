Nel corso dell’udienza del processo Ruby ter il legale di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi ha spiegato l’assenza del suo assistito dicendo che che negli «ultimi giorni» le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato a settembre per il Covid-19 e poi guarito, hanno avuto un'ulteriore forma di peggioramento, rispetto a «un iter di miglioramento» che si era avuto «in precedenza» e per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato «riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività».

Il peggioramento è «legato a un certo attivismo che gli era stato sconsigliato». L'avvocato non ha comunque chiesto un rinvio per legittimo impedimento. Martedì scorso, il leader di Forza Italia aveva annullato all’ultimo momento la sua partecipazione a Porta a Porta. Il processo Ruby ter vede Berlusconi imputato insieme a altri 28 imputati, con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

