La 18enne Amina Milo è stata liberata dalle autorità del Kazakhstan, dove era detenuta dalla scorsa estate. È stata scagionata dalle accuse di traffico internazionale di droga e si era sempre proclamata innocente. Lo ha confermato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, in un messaggio su X (ex Twitter). «Ringrazio i diplomatici della Farnesina e la nostra ambasciata ad Astana per il grande lavoro che ha portato alla liberazione della giovane italiana. In questi giorni difficili non l'abbiamo mai lasciata sola, ora la aspettiamo presto in Italia», ha concluso il titolare della Farnesina.

«Ci sono stati momenti drammatici durante la mia prigionia. Ora non vedo l'ora di tornare in Italia. Mi manca la mia famiglia, il mio migliore amico. E mi manca il mare», ha detto Amina all’agenzia Ansa. «Questa mattina - aggiunge - è successo tutto all'improvviso. A un certo punto mi hanno detto “prendi le tue robe e vai via”. E per me è stata una gioia indescrivibile. Ora non so ancora quando potremo ripartire, dobbiamo completare altre cose».

Antefatti

Amina Milo Kalelkyzy è nata in Kazakistan, ma ha la cittadinanza italiana e vive a Lequile, un paese in provincia di Lecce, da quando era bambina. La ragazza era tornata ad Astana, la capitale kazaka, a luglio per fare visita ad alcuni parenti. In quel mese è stata arrestata una prima volta mentre era in giro con un coetaneo del posto. Il ragazzo avrebbe avuto con sé degli stupefacenti, di cui lei non sapeva nulla, secondo la ricostruzione del legale della ragazza.

Dal referto degli esami tossicologici Amina era risultata negativa, perciò era stata liberata dopo aver passato la notte in custodia. Un paio di giorni dopo però la polizia l’aveva nuovamente raggiunta e portata in una “ casa segreta”, si tratta di locali che la polizia del luogo usa per varie attività). Amina è rimasta nella “casa” per più di due settimane ed è stata rilasciata solo grazie all’intervento dell’Ambasciata italiana. Durante le due settimana avrebbe subito violenze e abusi, che hanno portato la famiglia a denunciare gli agenti responsabili del suo arresto.

Purtroppo, non era finita qui per Amina. Sempre lo scorso luglio la ragazza è stata nuovamente convocata dalla polizia per la firma di alcuni documenti in kazako, senza che fosse presente alcun interprete (Amina parla solo italiano). È stato allora è stata arrestata una terza volta, con l’accusa di traffico internazionale di droga. È rimasta in carcere fino a oggi.

