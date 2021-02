C’è stato un allarme esplosivo al confine tra Italia e Svizzera. Il materiale è stato ritrovato in un Suv nei pressi del valico di Gaggiolo (Varese). Edifici e strutture commerciali della zona sono state evacuate per precauzione, nel raggio di 500 metri. Sul posto sono intervenuti gli Artificieri e sono al lavoro le forze di Polizia italiane. Anche AlertSwiss ha diramato un avviso: «a seguito di un'operazione di polizia, il valico doganale di Stabio (sia commerciale sia turistico) è chiuso in entrambe le direzioni.

La zona interessata si estende per un raggio di circa 500 metri a partire dal valico».

© Riproduzione riservata