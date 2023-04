Il presidente della Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Roberto Donatiello, ha deciso che Radio Radicale è autorizzata a pubblicare sul proprio sito gli audio registrati dopo ogni udienza del processo sul pestaggio in carcere avvenuto il 6 aprile del 2020.

«Radio Radicale è legittimata a pubblicare sul proprio sito gli audio registrati dopo ogni udienza. Un eventuale divieto alla diffusione delle registrazioni sarebbe un ingiustificato limite al diritto di cronaca, mentre non risulta compresso dalla diffusione degli audio l’esercizio del diritto di difesa», dice il giudice Donatiello. Lo scorso 23 marzo la stessa corte aveva accolto invece la richiesta degli avvocati della difesa che chiedevano la sospensione delle registrazioni per tutta la durata del processo, dopo che le udienze già pubblicate finora.

Uno dei legali aveva spiegato che non si deve inficiare la genuinità delle dichiarazioni rese in aula dai testimoni, la pubblicazione dell'audio dopo l'udienza, potrebbe permettere a testimoni non ancora sentiti di ascoltare le parole dette da altri testimoni, e dunque in teoria di decidere cosa dire e in che modo.

Il procedimento

Il processo, iniziato lo scorso novembre, è a carico di 105 persone: agenti penitenziari, funzionari e medici coinvolti a vario titolo nel pestaggio. Sono accusati di tortura pluriaggravata, lesioni, falso, calunnia, depistaggio e altri reati. I fatti risalgono all’aprile del 2020 quando circa 300 agenti della polizia penitenziaria sono entrati in carcere e ore hanno picchiato i detenuti dell’istituto penitenziario. Quel pestaggio venne mostrato in video per la prima volta da Domani che è riuscito a ottenere le registrazioni delle telecamere di sicurezza del carcere.

