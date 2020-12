Due migranti, probabilmente di origine curda, sono stati travolti e uccisi nella notte da un treno a Quiliano, nel savonese. Il convoglio era proveniente da Milano ed era diretto ad Albenga e ha investito in pieno i due uomini, non lontano dalla stazione del paese ligure, nei pressi di una galleria. Il treno, che procedeva a velocità sostenuta, non è riuscito ad evitare l'impatto. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Cosa è successo?

Erano da poco passate le 23.20 quando il treno regionale veloce 3042 appena partito da Savona e diretto ad Albenga ha travolto undici giovani immigrati di etnia curda, tra i 18 e i 20 anni: due di loro sono morti, mentre altri due hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati immediatamente accompagnati all'ospedale San Paolo di Savona per essere medicati e poi dimessi. È accaduto 500 metri prima della stazione di Quiliano-Vado. Forse i giovani pensavano di essere vicini alla Francia e camminavano sui binari per non perdere l'orientamento. I migranti sono probabilmente arrivati nel savonese a bordo di un autoarticolato o via mare nascosti in una motonave.

