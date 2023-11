L’annuncio dei segretari di Cisl e Uil in conferenza stampa. «Non abbiamo intenzione di fermarci». Una decisione per «tutelare i lavoratori» dopo la precettazione disposta dal ministro dei Trasporti

Per i trasporti lo sciopero di venerdì viene ridotto da 8 a 4 ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza della precettazione. L’annuncio è del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante la conferenza stampa con il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. «C'è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi. Contemporaneamente siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti con la precettazione». Spiega che la riduzione dello sciopero dei trasporti limitato a 4 ore serve a «tutelare i lavoratori», altrimenti esposti a «sanzioni economiche e penali».

Contestualmente, spiega il sindacato, «le motivazioni della precettazione secondo noi sono prive di fondamento. Stiamo verificando se ci sono le condizioni e se valuteremo opportuno impugnare il testo», dice Bombardieri. «Stiamo valutando tutti gli spazi possibili su cui agire, le motivazioni del provvedimento sono fuori dalla legge 146» sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, conferma Landini.

«Non abbiamo intenzione di fermarci», visto che ci sono tanti tempi aperti, «riforma fiscale, riforma delle pensioni, sanità, salari e rinnovo dei contratti. La nostra non è una mobilitazione semplicemente di protesta, ma sostiene un processo di trasformazione del Paese. È il momento di scendere in piazza: la maggioranza di questo Paese, delle persone che tengono in piedi il Paese pagando le tasse ha il diritto di essere ascoltata» aggiunge Landini, mentre Bombardieri si rivolge al governo: «Non ci fate paura. Se pensate di farci paura vi sbagliate, otterrete l'effetto contrario».

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini protagonista del braccio di ferro con i sindacati sullo sciopero, che aveva disposto la precettazione, si dice soddisfatto della riduzione oraria: «Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero».

