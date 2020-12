La guardia di finanza di Torino ha sequestrato oltre 100mila confezioni pre imballate di ortaggi, funghi e olive, per un peso complessivo di 150 tonnellate, con indicazioni mendaci in relazione all’origine italiana. Le indagini hanno tratto origine da alcuni sequestri di prodotti simili effettuati nei quartieri torinesi di San Salvario e Barriera Milano; i successivi accertamenti hanno poi permesso di ricostruire la filiera illecita conducendo le fiamme gialle dapprima nella cintura torinese e, successivamente, in Puglia. I prodotti venivano coltivati, lavorati e confezionati in Spagna, Ungheria e Francia, per poi essere etichettati con la bandiera tricolore italiana, in violazione della legge che tutela il “Made in Italy”. Tutti i prodotti cautelati erano destinati alla grande distribuzione organizzata e quindi ai consumatori finali.

