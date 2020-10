Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo ha detto riguardo il protocolo anti-Covid della Serie A : «La situazione è drammaticamente cambiata, a maggio avevamo contenuto l'infezione. Se avessimo mantenuto un comportamento responsabile, saremmo andati avanti. Il calciatore, oggi, ha un'altissima percentuale di contagiarsi. Il protocollo va assolutamente adeguato per far proseguire il campionato, anche se la bolla resta la soluzione migliore, ma si può fare per periodi limitati di tempo, come nella Nba»

Parlando poi del caso creatosi sulla partita fra Napoli e Az-Alkmaar Ricciardi ha detto: «Le autorità sportive devono adeguarsi: il Rennes ha giocato con uno stadio aperto, sarà per Rennes una bomba biologica, speriamo non sia letale come Atalanta-Valencia. Se si vive a Napoli, per gli anziani è bene chiudersi in casa: lavaggio delle mani e mascherini gesti inevitabili Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo, come faccio io a Roma. Se siamo responsabili, con lockdown mirati, invertiamo la curva».

© Riproduzione riservata