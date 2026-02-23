Servizi segreti e grandi affari. L’Aisi e i lavori a casa Belloni

true false

Una fattura non è solo un documento contabile. Non lo è almeno in questa storia di appalti segreti, milioni e agenzie di intelligence che Domani è in grado di svelare. Gli affidamenti diretti della nostra intelligence hanno cifre a sei zeri. Denari pescati nei fondi riservati e finiti a una sola azienda in affari con i nostri servizi italiani. La società si chiama Sind Spa. Si occupa di impianti di sorveglianza e di software per il riconoscimento facciale. Sind al tempo era controllata dalla più