La polizia di stato di Cuneo ha arrestato sei persone, di cui una si trova ora ai domiciliari, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

Gli arrestati in molte occasioni si spacciavano per appartenenti alle forze dell’ordine così da garantirsi la fiducia delle loro vittime che erano il più delle volte persone anziane che vivevano in solitudine. Nello specifico, i malviventi indossavano pettorine ed esibivano placche che riproducevano l’effige dell’Arma dei carabinieri, per poi introdursi nell’abitazione e compiere i loro furti.

