I reati contestati sono gravissimi. I fatti sono riconducibili alle mobilitazioni degli ultimi anni nel settore della logistica. Per i sindacati si tratta di un attacco al diritto di sciopero e promettono iniziative di risposta

Diversi dirigenti del sindacato Si Cobas e dell’Usb (Unione sindacale di base) sono finiti questa mattina agli arresti domiciliari su mandato della procura di Piacenza. Le ipotesi di reato sono gravissime. Sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, sabotaggio e interruzione di pubblico servizio.

I fatti risalgono agli scioperi condotti nel settore della logistica (dove da anni si denunciano condizioni di sfruttamento e di lavoro precario), nello specifico negli stabilimenti e magazzini presenti nel piacentino dal 2014 al 2022. Mobilitazioni che hanno riguardato diversi aziende tra cui Gls, Amazon e FedEx-Tnt.

«Secondo la procura – si legge nella pagina Facebook Si Cobas lavoratori autorganizzati – tali scioperi sarebbero stati attuati con motivazioni pretestuose e con intenti “estorsivi”, al fine di ottenere per i lavoratori condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale». Per il sindacato «ci troviamo di fronte all’offensiva finale da parte di stato e padroni contro lo straordinario ciclo di lotte che ha visto protagonisti decine di migliaia di lavoratori che in tutta Italia si sono ribellati al caporalato e condizioni di sfruttamento brutale».

La risposta dei sindacati

Le accuse nei confronti del coordinatore nazionale del Si Cobas Aldo Milani e tre dirigenti Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli sarebbero un «attacco politico su larga scala contro il diritto di sciopero e soprattutto teso a mettere nei fatti fuori legge la contrattazione di secondo livello, quindi ad eliminare definitivamente il sindacato di classe e conflittuale dai luoghi di lavoro», denuncia il sindacato che ha invitato a intraprendere nuove mobilitazioni e iniziative contro gli arresti.

L’Usb ha già annunciato uno sciopero generale della logistica per le prossime 24 ore. Nel comunicato pubblicato, il sindacato accusa la procura di Piacenza di creare nelle 350 pagine di ordinanza un “teorema giudiziario”: «La Usb è nel mirino del ministero degli Interni e delle Procure di mezza Italia ormai da troppo tempo. È quindi evidente il tentativo, questo sì criminale, di cercare di impedire che nei magazzini della logistica, nei luoghi della produzione e della commercializzazione delle merci cresca e si rafforzi il sindacato di classe, conflittuale, che non cede di un millimetro sui diritti dei lavoratori».

