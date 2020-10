La seconda ondata di coronavirus non si ferma. Sono 16.079 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, comunicati oggi. Il numero è in aumento: ieri si erano registrati 15.199 casi. I positivi aumentano anche se, rispetto a ieri, sono diminuiti i tamponi: ne sono stati fatti 170mila, ieri 177mila. C’è però un dato da considerare: i nuovi casi comunicati dalla Lombardia sono esattamente gli stessi di ieri (+4.125): siamo in attesa di avere la certezza che non si sia trattato di un errore.

In aumento anche le morti dovute al virus: sono 136, ieri 127. Prosegue l’incremento dei pazienti in terapia intensiva che passano dai 926 di ieri ai 962 di oggi.

© Riproduzione riservata