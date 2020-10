Sono 19.143 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia, comunicati oggi. Il numero è in aumento: ieri si erano registrati 16.079 casi. Il dato dei positivi aumenta anche se aumentano anche i tamponi: sono 182.032 (ieri erano 170mila). Scende invece il dato delle morti dovute al virus che sono 91 dopo che ieri erano state 136. Continuano a crescere i pazienti in terapia intensiva che passano dai 962 di ieri ai 1.049 di ieri.

Aggiornamento ore 17.50: in una prima versione di questo articolo riportavamo per errore un numero inferiore di tamponi eseguiti (170 mila). Ci scusiamo con i lettori.

© Riproduzione riservata