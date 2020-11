Sono 22.930 i nuovi contagi in Italia. Il dato è in calo rispetto ai 28.337 di ieri e segue il numero di tamponi che scende, come sempre il fine settimana, dai 188.747 di ieri ai 148.945 di oggi. Il tasso di positività è quindi del 15,4 per cento in leggero aumento rispetto al 15 per cento ieri. Aumenta invece il numero dei decessi, che oggi sono 630, mentre ieri erano stati 562. Aumentano leggermente i pazienti ricoverati in terapia intensiva che passano da 3.801 a 3.810. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

