Sono 28.337 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il dato è in calo rispetto ai 34.767 di ieri e segue il numero di tamponi che è sceso dai 237.225 di ieri ai 188.747 di oggi. Diminuisce anche il numero dei decessi, che oggi sono 562, mentre ieri erano stati 692. Aumentano però i pazienti ricoverati in terapia intensiva, di 43 unità, passando da 3.758 a 3.801. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

