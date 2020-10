Sono 31.084 i nuovi casi di Covid-19 comunicati oggi in Italia dal ministero della Salute. Il dato è in crescita rispetto ai 26.831 di ieri, e segue l’andamento dei tamponi che aumentano di 14mila unità passando dai 201.452 di ieri ai 215.085 di oggi. Ma ad aumentare è la percentuale dei positivi: pari al 14,5 per cento, rispetto al 12,5 di ieri.. Scende invece il numero di morti dovuti al virus: sono 199 quelli comunicati oggi, mentre ieri erano stati 217. Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: passano dai 1.651 di ieri ai 1.746 di oggi.

