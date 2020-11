Sono 32.616 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, oggi 8 novembre. Il dato è in diminuzione rispetto ai 39.811 contagi di ieri. Ma anche i tamponi sono diminuiti, di molto: erano più di 231 mila, oggi sono solo 191.144 (il sabato si fanno sempre meno test). Significa che la percentuale di positivi, rispetto ai tamponi eseguiti, è praticamente stabile rispetto a ieri e supera il 17 per cento. Ancora alto pure il numero dei deceduti: sono 331 quelli comunicati nelle ultime 24 ore. Brutte notizie anche dalle terapie intensive: i posti occupati sono 115 in più. Passano dai 2.634 di ieri ai 2.749 di oggi.

La situazione rimane particolarmente grave in Lombardia, dove i casi positivi sono aumentati di 6.318 rispetto a ieri. Questo il numero di casi in più nelle altre regioni:

Alto Adige – 781

Abruzzo – 584

Basilicata – 246

Calabria – 359

Campania – 4.601

Emilia-Romagna – 2.360

Friuli Venezia Giulia – 504

Lazio – 2.489

Liguria – 886

Marche – 502

Molise – 91

Piemonte – 3.844

Puglia – 766

Sardegna – 424

Sicilia – 1.083

Toscana – 2.479

Trentino – 182

Umbria – 660

Valle d’Aosta – 55

Veneto – 3.362

