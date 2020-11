Sono 35.098 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento rispetto ai 25.271 contagi di ieri. Ma anche i tamponi sono saliti a 217.758 rispetto ai 147mila di ieri. Significa che la percentuale di positivi, rispetto ai tamponi eseguiti, è praticamente stabile, dal 17 al 16 per cento.

Ancora alto pure il numero dei deceduti: sono 580 quelli comunicati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 356. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: i posti occupati sono 122 in più. Passano a 2.971, in aumento rispetto ai 2.849 di ieri.

Il ministero ha comunicato i dati in ritardo rispetto al solito.

