Sono 40.902 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è in aumento rispetto ai 37.978 contagi di ieri e segue il numero di effettuati tamponi che sale di 30mila unità passando dai 234.672 di ieri ai 254.908. Significa che la percentuale di positivi, rispetto ai tamponi eseguiti, resta stabile al 16 per cento. Diminuisce il numero dei deceduti: sono 550 quelli comunicati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 636 . Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva che passano dai 3.170 di ieri ai 3.230 odierni. Qui trovate la nostra dashboard con tutti i dati aggiornati.

