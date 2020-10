Il numero dei contagi giornalieri in Italia continua a salire e arriva a toccare una cifra mai raggiunta prima: 7.332 (ma ovviamente il confronto risente anche del numero di tamponi eseguiti). Il dato è in aumento di oltre mille unità rispetto ai 5.901 di ieri. Il numero segue comunque l’incremento dei tamponi che passano dai 112mila di ieri ai 152mila di oggi. Salgono anche le morti che sono 43. Ieri le vittime erano state 41. Aumentano infine i pazienti in terapia intensiva: sono 539, mentre ieri erano 514.

Nel frattempo, Giuseppe Conte ha incontrato la stampa, al margine di un evento a Capri: «Smettiamola di far polemiche, dibattiti – ha detto –: se cresce il numero dei contagiati e delle persone in terapia intensiva dobbiamo essere concreti. Altrimenti andiamo di nuovo in difficoltà».

