Almeno 19 colpi di differente calibro sono stati esplosi domenica notte a Caivano, in provincia di Napoli, dove solo la scorsa settimana vi era stato un maxi blitz delle forze dell’ordine con 400 uomini. Al momento non risultano danni a cose o feriti.

Indagini sono in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili degli spari, esplosi da alcune moto. I carabinieri sono intervenuti nella notte dopo la segnalazione dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

«La domenica volge a termine, manca poco più di un’ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. In sella alle loro moto sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. È il terrore. Le “stese” fanno paura».

È la denuncia, in un post su Facebook pubblicato nella notte, di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. «Gli uomini con il mitra sono scappati ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore», ha aggiunto il sacerdote anticamorra.

Cosa sono le stese

Nel gergo della camorra, la “stesa” è una violenta azione di intimidazione che consiste nell’attraversare velocemente a bordo di motorini le vie di determinate zone cittadine, sparando tutt’intorno. Così facendo, si costringono le persone a stendersi per terra, intimidendole e mandando segnali alla cittadinanza.

