Il processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni si può fare. È la Corte costituzionale a sbloccare lo stallo che ne impediva la celebrazione. I giudici della Consulta hanno infatti stabilito che è illegittima la norma contro cui si era incagliato il procedimento e per cui il gip di Roma aveva sollevato la questione di legittimità: è l’articolo 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

La norma in questione, adesso dichiarata incostituzionale, ha di fatto finora consentito ai quattro imputati egiziani – Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abedal Sharif, tutti appartenenti ai servizi segreti egiziani - di sottrarsi al processo semplicemente non rendendo noti i loro indirizzi, perciò non era possibile notificare loro gli atti processuali. La Corte di Assise di Roma e la Cassazione avevano stabilito che il processo non poteva cominciare. Ma l’ostacolo normativo dovrà essere adesso disapplicato.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.



