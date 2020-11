L’ex terrorista, Massimo Carminati, è positivo al Covid-19. Per questo motivo la difesa dell’ex Nar ha presentato istanza di rinvio per le condizioni di salute del suo assistito in vista dell'udienza fissata domani davanti alla Corte d'appello di Roma dove si celebra l'appello bis del cosiddetto processo “Mondo di mezzo”. Nella stessa inchiesta la Corte d'appello di Roma aveva condannato il 23 ottobre l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a sei anni per corruzione e finanziamento illecito.

