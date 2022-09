Alle 12.24 a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, è stata registrata una scossa di terremoto di intensità 4.1. L’epicentro sarebbe stato individuato a 24 km di profondità come segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Poco dopo la prima si sono verificate altre due scosse, con lo stesso epicentro, una di magnitudo 3.6 alle 12.25 e una di magnitudo 2 alle 12.27.

La Protezione civile ha comunicato che per ora non si hanno notizie di eventuali morti, feriti o danni a edifici.

Le reazioni dei cittadini

I cittadini residenti nella zona hanno avvertito la scossa, ma per ora non risultano chiamate di soccorso ai vigili del fuoco. Non mancano, invece le reazioni social degli utenti che, dopo l’alluvione della scorsa settimana, si chiedono, con un pizzico di ironia, se «vivere nelle Marche può essere considerato un’esperienza estrema». Altri raccontano invece di un forte boato prima della scossa che ha generato paura, altri ancora provano ad assicurarsi che ai marchigiani non sia successo nulla.

